Munguia-Ryder listos para el 27 de enero en Arizona El invicto ex campeón mundial Jaime Munguía (42-0, 33 KOs) y el ex campeón interino John "The Gorilla" Ryder (32-6, 18 KOs) han emitido citas para su choque de 12 asaltos en peso súper mediano que tendrá lugar en el Footprint Center en Phoenix. , Arizona el sábado 27 de enero y transmitido en todo el mundo por DAZN. Jaime Munguía: "Estoy muy feliz de regresar al ring, y emocionado de estar con mi gente de Phoenix. Sabemos que Ryder es un rival peligroso, pero estamos preparados para ello. No hemos dejado de entrenar y prepararnos. También estoy muy feliz de haber agregado a Freddie Roach y su equipo a mi campamento. Vamos a brindar una gran noche de boxeo a todos los que estén mirando, y si superamos esta gran prueba, espero verlos a todos nuevamente en mayo. ¡Viva Tijuana y Viva México!" John Ryder: "Me alegra que se haya hecho esta pelea. Estoy buscando comenzar el año 2024 con fuerza y ​​hacer una declaración el 27 de enero". Oscar De La Hoya: "El 27 de enero se coronará oficialmente a la próxima superestrella mexicana del deporte, y su nombre es Jamie Munguía. Ya sea en persona o en casa por DAZN, los fanáticos no deberían perderse ver a Munguía hacer lo que Canelo no pudo: ¡noquear a John Ryder!". Eddie Hearn: "La última vez, fue Canelo en Guadalajara; las tareas en el boxeo no son mucho más intensas que eso, pero John se manejó magníficamente, realizó una de las actuaciones más valientes que he visto y ganó muchos fanáticos nuevos. La recompensa de John es otra pelea con un brillante peleador mexicano. Jaime es un gran talento y una futura superestrella del deporte, pero creemos que John es la prueba más importante de su carrera y estamos seguros de que John le propinará a Jaime su primera derrota".

