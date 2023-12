Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un gran plan de trabajo para 2024 Por Mauricio Sulaimán – Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Tuvimos una semana muy triste, porque tres personas muy queridas partieron al camino sin retorno.

La amada esposa del Dr. Manuel Mondragón, Martha, descansa en paz.

La mamá de Lennox Lewis, Violet, falleció.

También descansa en paz Gloria Mercante, esposa del mítico referi Arthur Mercante.

Que Dios consuele a la familia de estas tres damas inolvidables. Nuestra Convención anual, en Uzbekistán, fue un éxito rotundo y se está trabajando en el plan de acción para circular entre todos los miembros del WBC, de los 176 países afiliados.

BoxMed es una aplicación desarrollada por Conexión Fácil, y esa será una de las principales prioridades. El peso es el mayor enemigo del boxeador, pero gracias a la tecnología ahora tenemos una manera de monitorear el peso de los campeones y los 15 mejores de cada división; esto será obligatorio a partir de 2024. La aplicación BoxMed comenzará la inscripción en enero de 2024 y tendrá un período de gracia de 6 meses para que todos los boxeadores elegibles estén activos en la aplicación con un simple paso una vez al mes subiendo un video de su peso actual. Una de las reglas más antiguas del boxeo ha desaparecido. Una frase que se usa todos los días en todo el mundo: no tirar la toalla, ya no es la forma en que el rincón pide al árbitro que detenga la pelea. Actualmente muchas Comisiones de Boxeo piden que el esquinero informe al inspector, y este sube al ring a informar al árbitro. Sin embargo, hemos visto con preocupación cómo en muchas ocasiones los peleadores reciben nuevos golpes contundentes, mientras el inspector intenta comunicarse con el referi. Por este motivo, hemos introducido la toalla roja, para que se pueda detener la pelea en su esquina. Innovación de aclaración pronta y oportuna. Otra de las nuevas medidas que será recordada en los próximos años como histórica, es el programa de educación financiera y ahorro. En el cual logramos diseñar un producto financiero con GBM ofreciendo cuentas individuales para boxeadores, sin riesgo y con varias ventajas distintas. Por esta razón, el WBC pedirá, alentará y recomendará al peleador que retenga prudentemente un porcentaje de sus ganancias, como un gran incentivo para ahorrar para el futuro. El WBC devolverá al peleador el porcentaje que éste decida ahorrar de su bolsa como incentivo para ahorrar para el futuro.

Además, se realizó la presentación del videojuego Undisputed, el cual estará disponible en diferentes consolas en 2024. Es el primer juego de boxeo que se realiza en 12 años, y se ha hecho un excelente trabajo integral durante tres largos años para llegar la edición que, sin duda, revolucionará nuestro deporte, ya que llegará a millones de aficionados y dará gran popularidad a boxeadores legendarios, así como a los actuales. Se trabajó intensamente en la formación y certificación de jueces y árbitros, con implementaciones de gran interés, además de estandarizar algunas mecánicas prácticas para árbitros a nivel mundial.

También buscaremos penalizar el amarre cuando sea excesivo e interfiera con la pelea, ya que existe una clara diferencia entre el clinch y el amarre deliberado.

Esto último se utiliza como estrategia y perturbación del combate, lo cual es ilegal y será sancionado. También seguirá habiendo tolerancia cero con los golpes de conejo, que son altamente peligrosos, y algunas otras mecánicas que se seguirán implementando.

En cuanto al jueceo, se confirma que la clasificación obligatoria para una ronda, con caída a la lona, es 10-8, entendiendo que se trata de acciones excepcionales. Uno de los grandes temas fue también el boxeo femenil, y la presentación que hizo la Comisión Médica en el pleno. Se recomendó por unanimidad a la Junta de Gobierno de nuestra organización mantener los rounds de dos minutos y las peleas a un máximo de 10 rounds.

Las diferencias fisonómicas, la ciencia y las distinciones entre hombres y mujeres fueron revisadas, consideradas y contempladas en detalle, y con información convincente para mantener la máxima protección para las mujeres. No se trata de discriminación, desigualdad o sexismo, se trata de protección inminente y minimizar los riesgos de accidentes para las mujeres. Una luchadora nunca ha sufrido problemas de dificultad en el habla, como lamentablemente vemos en algunos hombres que lucharon durante tanto tiempo y duro. Eso y muchas cosas más demuestran que no se puede jugar al boxeo, es un deporte de contacto en el que hay que tener mucho cuidado además de estar atento y vigilante.

Respecto al boxeo transgénero existe una gran polémica en el mundo de este deporte. Se ratificó la firme política del WBC: Hombre contra hombre: sí.

Mujer vs mujer: sí.

Hombre vs mujer: no. Médicamente ilustrado así: XY frente a XY: sí.

XX contra XX: sí.

XY frente a XX: no Las sesiones más complicadas fueron, sin duda, las clasificaciones y las sesiones obligatorias para cada división. El WBC califica a 40 boxeadores por división, y promotores y directivos, incluso boxeadores, toman el micrófono para exponer su caso, y así se obtienen los ratings oficiales que se utilizarán en la sesión obligatoria.

Para los campeones del mundo hay dos tipos de peleas: defensa voluntaria, que significa que el campeón elige a cualquiera de los 15 primeros clasificados, y peleas obligatorias, que son contra el retador oficial en las que si no hay acuerdo en las negociaciones, se va. a los procedimientos de oferta de bolsa, y cualquier promotor puede obtener los derechos para promocionarlo a través de subasta. Así que tenemos un maravilloso cierre para este maravilloso 2023. El sábado, Ryan García regresó con una victoria por KO, ante un valiente mexicano Oscar Duarte, quien salió a darlo todo, y resultó una contienda digna ante el Fenómeno de las redes sociales. Duarte venía de 11 triunfos por nocaut, y es uno de los prospectos más brillantes y prometedores del equipo Ring Telmex Telcel. El próximo fin de semana, Devin Haney buscará el título superligero del WBC contra el campeón Regis Prograis. El mexicano Julio César Martínez defenderá su título mosca del WBC el próximo 16 de diciembre ante Angelino Córdoba. El próximo 23 de diciembre se llevará a cabo uno de los espectáculos más espectaculares al tener seis peleas de peso pesado, nueve de los 12 peleadores están clasificados al WBC, top 15, incluidos los cuatro primeros: Deontay Wilder, Anthony Joshua, Arslanbek Makmudov y Frank Sánchez. Esto sucederá en Riad, a través de la promoción de Su Excelencia Turki Al-Sheikh, y la última pelea del año será en Japón, cuando Naoya Inoue se enfrente a Marlon Tapales, en el que se disputarán los cuatro cinturones. SABÍAS…? El 16 de diciembre será la última transmisión de Showtime, luego de 37 años de ser una de las principales cadenas del boxeo. LA ANÉCDOTA DE HOY Cuando mi papá falleció, recibimos muchas muestras de cariño. Nunca olvidaré cómo Showtime realizó un homenaje en la transmisión de ese fin de semana, tocando las 10 campanas en su honor mostrando su foto en las pantallas, mientras increíblemente HBO se negó a realizar ningún homenaje por alguna razón desconocida. Agradezco sus comentarios en [email protected] [email protected]

