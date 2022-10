Sharp busca una oportunidad ante Valdez por título vacante del WBC El peso ligero junior número 1 de la OMB, Archie Sharp (22-0, 9 KOs), espera enfrentarse al número 3 de la OMB, Oscar Valdez (30-1, 23 KOs) por el título mundial vacante de las 130 libras de la OMB, ya que el número 2, Robson Conceicao, perdió recientemente ante el ex campeón Shakur Stevenson. , quien ahora está subiendo al peso ligero. “Idealmente, yo contra Valdez, es lo que sucederá”, dijo Sharp a Probellum.com. “Soy el #1, Valdez es el #3 y esa pelea tiene sentido. Tengo la suerte de tener un gran equipo y estoy seguro de que Probellum puede conseguir lo que queremos sobre la línea. Por el momento, estoy sentado aquí y esperando. Solo me estoy manteniendo en forma y preparándome para recibir la llamada telefónica para decir que hay una gran pelea”. Agregó: “Valdez es el típico boxeador mexicano, tiene juego, es fuerte y siempre está en buena forma. Es un gran peleador y ha hecho mucho a lo largo de los años, pero siento que haré exactamente lo que Shakur le hizo y lo superaré. Y si lo presionamos, quién sabe, quizás podamos sacarlo de allí”. Sharp ha estado persiguiendo una pelea con Stevenson durante mucho tiempo, pero dice que la decisión del estadounidense de dejar la categoría de peso significa que instantáneamente ha cambiado su enfoque al ex campeón de las 130 libras del CMB, Valdez. Pero el británico de 27 años todavía cree que algún día él y Stevenson pelearán. “Shakur ha sido el nombre en mi cabeza durante mucho tiempo”, dijo. “Y todos los demás han estado huyendo de él mientras yo corría directamente hacia esa pelea porque la pelea que siempre quise. “Ahora ha subido a 135 así que, idealmente, lo que quiero hacer es ocuparme de los negocios en 130 libras y luego buscaré subir. Independientemente de que la pelea suceda algún día, sea cual sea el peso. “Pero por ahora, la próxima persona a buscar es Valdez. Con suerte, en la próxima semana más o menos puedo obtener la confirmación, pero ahora estoy emocionado, agradecido y bendecido por estar en esta posición”. Alimkhanuly-Bentley por titulo OMB el 12 de noviembre en Las Vegas Choque Izmailov-Kalajdzic 21 de octubre en ShoBox Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.