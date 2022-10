Alimkhanuly-Bentley por titulo OMB el 12 de noviembre en Las Vegas El campeón mundial de peso mediano de la OMB, Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (12-0, 8 KOs) hará la primera defensa de su título contra el dos veces campeón británico Denzel Bentley (17-1-1, 14 KOs) el sábado 12 de noviembre a las Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort en Las Vegas. ESPN+ transmitirá toda la tarjeta. “Janibek es el mejor peso mediano del mundo, y esta pelea será el comienzo de un reinado de campeonato largo y logrado”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. En la co-estelar, la invicta campeona de peso mínimo femenino de la AMB Seniesa “Super Bad” Estrada (22-0, 9 KOs) defenderá su título mundial contra Jazmin Gala Villarino (6-1-2, 1 KO). En la cartelera, el prospecto invicto de peso ligero Raymond “Danger” Muratalla (15-0, 12 KOs) peleará en ocho asaltos. Muratalla viene de una decisión unilateral sobre Jair Valtierra. El peso pesado de 6’9 Antonio “El Gigante” Mireles (5-0, 5 KOs) peleará en su primer combate programado a seis asaltos. Mireles tiene tres nocauts consecutivos en el segundo asalto luego de anotar un par de nocauts en el primer asalto para comenzar su carrera. El peso welter junior Lindolfo Delgado (16-0, 13 KOs), quien viene de una épica victoria por decisión sobre el previamente invicto Omar Aguilar en agosto, espera acercarse un poco más a la contienda por el título en ocho asaltos. El atleta olímpico estadounidense de 2016 Karlos Balderas (13-1, 11 KOs) busca lograr cinco victorias seguidas en una pelea de peso ligero de ocho asaltos. La ex superestrella amateur de EE. UU. Javier “Milwaukee Made” Martínez (7-0, 2 KO) regresa en una pelea de seis asaltos en el peso súper mediano. El peso ligero Charlie Sheehy (4-0, 3 KOs), un temible golpeador del Área de la Bahía, hace su cuarta aparición en 2022 en cuatro asaltos. Estrada-Chocolatito será el 3 de diciembre en Arizona Sharp busca una oportunidad ante Valdez por título vacante del WBC Like this: Like Loading...

