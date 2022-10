Choque Izmailov-Kalajdzic 21 de octubre en ShoBox El invicto peso semipesado Ali Izmailov (9-0, 6 KOs) enfrentará la prueba más dura de su joven carrera cuando se enfrente al ex retador al título mundial Radivoje “Hot Rod” Kalajdzic (27-2, 19 KOs) en un combate de diez asaltos en 21 de octubre en la última edición de Showtime de ShoBox del Bally’s Atlantic City Hotel & Casino. La co-estelar enfrenta a un par de prospectos invictos y agresivos en Isaiah Steen (16-0, 12 KOs) chocando con Elvis Figueroa (11-0, 7 KOs) en una pelea de peso súper mediano de ocho asaltos. La transmisión comienza con Sean Hemphill (14-0, 8 KOs) enfrentándose a David Stevens (11-0, 8 KOs) en otro intrigante duelo de peso súper mediano a ocho asaltos entre prospectos estadounidenses invictos. En la transmisión se incluirán los momentos destacados del aguafiestas perenne Marquis Taylor (12-1-2, 1 KO) enfrentando al invicto Marlon Harrington (8-0, 7 KO) en una atracción de peso súper welter de ocho asaltos. Sharp busca una oportunidad ante Valdez por título vacante del WBC Joyce se ofrece a pelear contra Joshua en diciembre Like this: Like Loading...

