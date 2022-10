Joyce se ofrece a pelear contra Joshua en diciembre El invicto peso pesado Joe Joyce dijo en las redes sociales que está listo para pelear contra el ex campeón de peso pesado Anthony Joshua si una pelea entre Joshua y el campeón del WBC Tyson Fury no se lleva a cabo. Joe Joyce: “Si Fury y AJ no están peleando, intervendré. El 3 de diciembre es difícil para mí @Tyson_Fury, pero @EddieHearn puedes llamar a tu nuevo mejor amigo @frankwarren_tv y tomaré el puesto 17 con A.J. ¡Pelea fácil de hacer!” Choque Izmailov-Kalajdzic 21 de octubre en ShoBox El Boxeo Panameño tendrá nuevo Gimnasio Moderno Publico Like this: Like Loading...

