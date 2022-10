El Boxeo Panameño tendrá nuevo Gimnasio Moderno Publico Por.Gabriel F. Cordero En una de las mejores noticias para el deporte y el boxeo panameño se ha podido conocer que el Gobierno Nacional ha aprobado y dado la orden para realizar un nuevo gimnasio de boxeo cuya sede será en la Cinta Costera de la ciudad de Panamá. El Nuevo gimnasio se llamará “Tierra de Campeones” y estará al lado del anfiteatro, próximo al mercado del marisco y su uso principal será para la práctica de boxeo, spinning, pesas, yoga y aeróbicos entre otros. El proyecto refleja que será un moderno gimnasio equipado con los últimos equipos desarrollados en el mundo del deporte y una vez finalizado será el más moderno de centroamérica y uno de los mejores de América Latina de acuerdo a la inversión millonaria del Gobierno Panameño de 7.4 millones de dólares y será realizado por la empresa: Administración de Proyectos de Construcción, S.A quienes realizarán el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento del centro de entrenamiento de boxeo. El sueño de tener un nuevo gimnasio de boxeo en Panamá se vio más cerca luego de la alianza del promotor Uruguayo Sampson Lewkowicz, el empresario Panameño Carlos González y la asesoría del considerado padre del boxeo Panameño, Don Juan Carlos Tapia quienes cerraron filas para buscar más relevancia y apoyo al boxeo panameño recibiendo el apoyo de los principales dirigentes del boxeo mundial entre ellos Mauricio Sulaimán del WBC y Darrell Peoples de la FIB en su momento. Semana a semana en todo el territorio de Panamá esta especial alianza lleva el reconocido “Boxeo Recreativo Infantil” a miles de niños de 5 a 11 años en Panamá en una nueva modalidad de boxeo sin contacto para aumentar la participación de niños de todo el país a ejercitarse, conocer técnicas y estilos además de tener la posibilidad de encontrar en el boxeo una mejor oportunidad de vida. Los campeones mundiales : Guillermo Jones, Jorge Lujan, Anselmo Moreno, Rafael Pedroza, Roberto Vasquez, Vicente Mosquera, Santiago Samaniego, Ricardo Córdoba y Ana Pascal estuvieron presentes en la presentación del proyecto y se sorprendieron con esta extraordinaria noticia y dieron muestras enormes de gratitud ante la decisión del Gobierno Panameño. La noticia tomó como sorpresa al boxeo panameño que vio un cambio radical en aquel año 1993 cuando el legendario Gimnasio del Marañon “Pascual Ciela González” fuese abolido y luego trasladado al hoy Gimnasio “Pedro Alcazar” en Curundú. Tras más de 30 años de espera de lo que había sido definido como un traslado temporal ha sido el Buen Gobierno del presidente Laurentino Cortizo el que finalmente ha corregido aquel magno error y busca hacerle justicia al deporte que más gloria le ha dado a Panamá. El empresario Carlos González ha indicado “El Buen Gobierno está altamente comprometido y decidido a rescatar el boxeo y llevarlo al sitial que tenía en los 70s y 80s” Joyce se ofrece a pelear contra Joshua en diciembre Fallece Brasileño Eder Jofre , leyenda del boxeo mundial Like this: Like Loading...

