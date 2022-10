Fallece Brasileño Eder Jofre , leyenda del boxeo mundial Por. Gabriel F. Cordero El legendario campeón mundial de boxeo Éder Jofre de 86 años murió en la madrugada de este domingo 2 de octubre en Embu das Artes , en el Gran São Paulo, Brasil. La información ha sido confirmada por su familia y ya se sabia que Jofre estaba internado desde marzo en una clínica de la ciudad a causa de una neumonía y que falleció por complicaciones de la enfermedad. Jofre es considerado por el mundo del boxeo como el mejor boxeador de peso gallo de la historia. Junto a otro atleta de la tricolor, el saltador Adhemar Ferreira da Silva, fue a representar a Brasil en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, Australia. En 1962 el Jofre gano la primera pelea por el campeonato mundial del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo Fue campeón mundial de la división entre 1960 y 1965 tambien en 1973 ganó el título mundial del peso pluma. El tres veces campeón mundial de peso pluma y gallo fue el primer brasileño en poseer un campeonato mundial de boxeo . También conocido como el “Gallo Dorado”, fue incluido en 1992 en el Salón de la Fama del Boxeo del boxeo de Canastota en Nueva York Como atleta paulista ganó los primeros campeonatos paulistas y brasileños que disputó. Tuvo un registro profesional de 81 combates, con 75 victorias (55 por nocaut), cuatro empates y solo dos derrotas ante el legendario el japonés Fighting Harada cuestionadas ambas por las localias en la decisión. Jofre nunca cayo a la lona hasta finalmente caer por primera vez para siempre este 2 de octubre y convertirse en Leyenda. Jofre era el ex campeon mundial con mas edad con vida en la actualidad. Actualidad del Boxeo Mundial Like this: Like Loading...

