Actualidad del Boxeo Mundial La súper pelea de peso welter entre el campeón de la OMB Terence Crawford y el campeón del WBC/AMB/FIB Errol Spence, originalmente programada para el 19 de noviembre, puede retrasarse. Los combatientes acordaron los términos, pero las dos partes todavía están discutiendo sobre otros temas. * * * Parece que el choque por el título superligero vacante del WBC entre Regis “Rougarou” Prograis y José “Chon” Zepeda está en marcha el 26 de noviembre en Los Ángeles, California. * * * DAZN tiene la pelea lista entre los súper moscas Juan Francisco Estrada y Román “Chocolatito” González en preparación para el 3 de diciembre en un sitio por nombrar. * * * El Comité de Campeonatos de la AMB dictaminó que el actual campeón regular de peso pluma, Leigh Wood, no recibirá más extensiones y debe enfrentar al súper campeón Leo Santa Cruz en su próxima pelea como parte del plan de reducción del título mundial de la AMB. La AMB había aprobado un permiso conjunto solicitado por Matchroom Boxing y TGB Promotions para permitir que Wood hiciera una defensa opcional contra Mauricio Lara y Santa Cruz para pelear contra Rey Vargas en una pelea de unificación. Sin embargo, Wood se retiró de la pelea de Lara con un bíceps desgarrado y Santa Cruz-Vargas parece haberse derrumbado también. Entonces, cuando Wood se recupere, debe enfrentar a Santa Cruz. * * * El Comité de Campeonatos de la AMB también ordenó un choque entre el súper campeón de peso mínimo de la AMB Thammanoon Niyomtrong y el campeón regular Erick Rosa. Tienen 30 días para llegar a un acuerdo o se llamará a una subasta. El ganador será el único campeón de peso mínimo de la AMB Fallece Brasileño Eder Jofre , leyenda del boxeo mundial Nery y Nava vencen en Tijuana, Mexico Like this: Like Loading...

