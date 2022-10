Nery y Nava vencen en Tijuana, Mexico El ex campeón mundial de dos divisiones y actual supergallo #1 del WBC, Luis “Pantera” Nery (33-1, 25 KOs) dominó y detuvo a David “Severo” Carmona (22-11-5, 9 KOs) en tres asaltos de castigo el sábado en la noche en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno en Tijuana, Baja California, México. Nery derribó a Carmona una vez en el segundo round y dos veces en el tercer para terminarlo. Carmona, tres veces retador al título mundial que ahora ha perdido ocho de sus últimos diez, entró como suplente tardío. En la coestelar, la leyenda del ring femenino de 42 años “La Princesa Azteca” Jackie Nava (40-4-4, 16 KOs) terminó su ilustre carrera con una decisión unánime en diez asaltos sobre Gloria Elena Yancaqueo (10-12- 3, 3 KOs) en un combate de peso supergallo. Las puntuaciones fueron 98-92, 97-93, 97-93. En otra acción, el mediano junior Jorge “Chino” García (24-3, 20 KOs) salió victorioso cuando Jorge “Maromerito” Páez (42-15-2, 25 KOs) no salió al cuarto asalto y el welter junior Carlos “Tiburón” Sánchez (23-1, 19 KOs) noqueó a Elvis Torres (20-3-2, 11 KOs) en el séptimo asalto. Actualidad del Boxeo Mundial Fallece legendario luchador japonés Antonio Inoki Like this: Like Loading...

