Fallece legendario luchador japonés Antonio Inoki Por Joe Koizumi Habiendo competido con Muhammad Ali en una exhibición mixta en 1976, el luchador japonés Antonio Inoki falleció este sábado en Tokio, Japón. Inoki, de 79 años, era una personalidad muy conocida gracias a sus actividades versátiles al ser no solo un luchador profesional sino también un político extravagante, un hombre de negocios con altibajos o una celebridad conocida a nivel nacional. Que descanse en paz. Nery y Nava vencen en Tijuana, Mexico Fallece el Colombiano Luis Quiñones tras varios días en coma Like this: Like Loading...

