Fallece el Colombiano Luis Quiñones tras varios días en coma Por. Gabriel F. Cordero El boxeador colombiano Luis Quiñones, de 25 años, falleció durante la madrugada de este viernes tras haber estado cinco días en coma por las consecuencias de las lesiones sufridas en el combate disputado el pasado sábado contra su compatriota José Muñoz en un evento realizado en el Coliseo Elías Chewgin en la ciudad de Barranquilla por el titulo nacional de peso superligero de ese país. Quiñones era una de los mejores prospectos del boxeo latinoamericano y hoy Colombia esta de luto por su fallecimiento. La pelea fue muy cerrada y no fue hasta el octavo round que Quiñones se desplomó después de recibir una combinación de Muñoz y quedo mal en la lona y ahí se encendieron las alarmas ya que segundos antes parecía que no podía sostenerse de pie . Entre luchar por que decidir y tras poder enviarlo al hospital finalmente se conoció que sufrió un deterioro neurológico, funcional y metabólico junto a isquemias en el hemisferio cerebral izquierdo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo despidió así: “Duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. A la familia del boxeador santandereano Luis Quiñones: un abrazo de corazón, lamento mucho este difícil momento”. La noticia ha conmovido a Colombia y en las redes y medios de comunicación se unen miles de voces de solidaridad y condolencias para los familiares y seres cercanos de Quiñonez dentro y fuera del país. Quiñonez era carismático, ser joven excepcional, disciplinado y amante del boxeo en el que veía su oportunidad de vida y a la vez su ídolo era Julio César Chávez. Tras el procedimiento médico, que había sido realizado en la clínica General del Norte, Quiñones estuvo en coma inducido hasta que este viernes en la madrugada el milagro de vida esperado se desvaneció cuando se conoció la noticia de su fallecimiento. Entrevista con Ryan Rozicki Like this: Like Loading...

