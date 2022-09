Entrevista con Ryan Rozicki El peso crucero #13 del CMB Ryan Rozicki (15-1, 14 KOs) peleó por última vez en mayo de este año cuando superó al entonces invicto Yamil Peralta (14-1, 7 KOs) de Argentina por decisión dividida controvertida en Sydney, Nueva Escocia, el país natal de Rozicki. Canadá. Sin embargo, han pasado muchas cosas desde esa pelea. El WBC ordenó una revancha inmediata entre los dos, a lo que Rozicki y su promotor Daniel Otter accedieron de inmediato. El nombre de Rozicki también se vinculó recientemente a una pelea por el título mundial contra el actual campeón de peso crucero del CMB Ilunga Junior Makabu (29-2, 25 KOs) por la caída en el Congo. Fightnews.com® habló con Rozicki y Otter, quienes abordaron todo lo anterior. ¿Qué pasó con la revancha propuesta entre Ryan y Peralta? Otter: Ryan tuvo una suspensión de 120 días mientras que Peralta solo tuvo 90 días. El equipo de Peralta procedió a hacer su propia pelea en Argentina, la cual Peralta peleó y ganó el 17 de septiembre. Ryan todavía estaba suspendido por la comisión local en Nueva Escocia. Ryan peleó antes en el peso puente. ¿Crees que está en su peso adecuado haciendo campaña nuevamente en la división de peso crucero? Otter: El peso crucero es la clase de peso de Ryan mientras camina cerca del límite de peso de 200 libras. Su pelea en el peso puente significó que Ryan tuvo que aumentar de peso y pelear por encima de su peso natural con solo dos semanas de anticipación. Dicho esto, Ryan superó las expectativas de muchas personas. ¿Por qué se pospuso la pelea por el título mundial propuesta para Ryan contra el actual campeón mundial de peso crucero del CMB Makabu para el otoño en el Congo? Otter: La pelea ha sido pospuesta hasta el nuevo año por razones logísticas. Estaremos listos cuando llegue el momento. A pesar de que su propuesta pelea por el título mundial fue pospuesta, ¿cómo va su entrenamiento? Rozicki: Me siento más fuerte que nunca. Mi suspensión fue la más larga que he recibido. Creo que me dio tiempo suficiente para recuperarme y reiniciar. He estado muy activo los últimos 10 meses con tres peleas duras. ¿Qué ha hecho diferente en el entrenamiento desde su última pelea con una posible segunda oportunidad en una pelea por el título mundial en su futuro? Rozicki: He estado trabajando en mi defensa y resistencia. Tendré el tiempo adecuado para entrenar en el campamento esta vez. La última oportunidad por el título mundial la acepté con solo dos semanas de anticipación. ¿Crees que te estás acercando a traer un título mundial a tu Canadá natal? Rozicki: Creo que sí. He estado trabajando en lo que se necesita para competir en el nivel de élite del boxeo. Fallece el Colombiano Luis Quiñones tras varios días en coma Carmona nuevo oponente para Nery Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.