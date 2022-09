Carmona nuevo oponente para Nery El ex campeón mundial de dos divisiones Luis “Pantera” Nery (30-1, 24 KOs) ahora enfrentará a David “Severo” Carmona (22-10-5, 9 KOs) en un choque de peso súper gallo a diez asaltos el sábado en el Municipal de Tijuana. Sala. Los luchadores se enfrentaron en la conferencia de prensa final del jueves. Luis Nery: “Es un gran placer y una gran emoción volver a pelear en casa, y hacerlo en la despedida de Jackie (Nava), quien ha tenido una gran carrera y ya nos ha dejado su gran legado. Vengo bien preparado para enfrentarme a un rival muy difícil como Carmona, me siento muy fuerte, con mucha fuerza y ​​condición, y vamos a dar una gran pelea”. David Carmona: “Agradezco a Zanfer y Nery por esta oportunidad, estoy seguro que será una gran pelea. Tuve una gran preparación y asumir este tipo de desafíos me motiva. Sé que puedo ganar. Por eso acepté la pelea. Nery es un gran luchador y es una función muy especial por el retiro de Jackie Nava, por eso lo vamos a dar todo en el ring”.44 Entrevista con Ryan Rozicki Edwards-Alvarado será en Sheffield Like this: Like Loading...

