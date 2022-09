Shakur Stevenson pierde los títulos WBC y OMB en el pesaje El campeón de peso superpluma del WBC/OMB, Shakur Stevenson, no logró llegar al peso para su pelea contra Robson Conceicao en el pesaje del jueves en Newark, Nueva Jersey. Steven subió a 131,6 libras y optó por no intentar perder las 1,6 libras de exceso de peso en el tiempo asignado. Conceicao pesó 129,6. La pelea sera televisada por ESPN y continuará según lo programado. Conceicao reclamará ambos cinturones si gana, de lo contrario, los títulos permanecerán vacantes. “Lo di todo”, declaró Stevenson en las redes sociales. “He sido profesional toda mi carrera y he ganado peso, pero mi cuerpo ya no puede hacer 130. Mi salud tiene que ser lo primero. Subiré a 135 en mi próxima pelea… es hora del espectáculo. Estoy encerrado independientemente. Nos vemos pronto. Entrevista con Deontae Wilder Braekhus, 40, para reanudar su carrera Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.