Entrevista con Deontae Wilder El ex campeón mundial de peso pesado del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder anticipó su tan esperado regreso al ring durante un entrenamiento con los medios en Las Vegas el jueves, mientras se prepara para enfrentarse al mejor calificado Robert “The Nordic Nightmare” Helenius en un peso pesado del CMB Eliminatoria de título el 15 de octubre superando un pay-per-view de FOX Sports desde Barclays Center en Brooklyn. DEONTAY WILDER Sobre lo que espera de Helenius… “Siempre quiero un buen enfrentamiento. Robert (Helenius) ha estado en una racha ganadora y está aquí. Escuché que se supone que es el obligatorio para (Oleksandr) Usyk y como sea que se presente, pero sé que vendrá con su juego A+++. Siempre lo hacen cuando pelean conmigo. “Con Robert, creo que se ha vuelto aún más confiado porque ha estado entrenando conmigo durante muchos, muchos años. Así que nos conocemos. En este punto del campamento, estamos tratando de hacer algunas cosas que nunca antes había visto. Y estoy seguro de que está tratando de hacer algunas cosas que nunca antes había visto. Y lo único que me gusta de Robert es que tiene un corazón de guerrero, como yo”. Sobre entrenar sin parar durante largos períodos de tiempo… “Llevamos 30 o 40 vueltas sin parar. La única vez que obtengo agua es durante el descanso. Solo he estado haciendo cosas como esa para desafiarme a mí mismo, haciendo cosas que nunca se han hecho antes, o que realmente no se hacen en el boxeo. Quería ver cómo mi cuerpo se adapta al largo período de tiempo sin descanso. Cuando puedes pasar mucho tiempo sin tomar un descanso, estás en forma”. Sobre lo que tiene de especial pelear en el Barclays Center… “No es solo el hermoso estadio que tienen allí, sino que reúnen tantos fanáticos electrizantes allí… Creo que el Barclays Center tiene algunos de los mejores fanáticos del lugar. Cada vez que he estado allí, he tenido una bienvenida con los brazos abiertos, y voy a recibir lo mismo, o incluso mejor, esta vez. Y yo soy todo sonrisas. He estado listo para volver al Barclays Center desde hace algún tiempo, y tengo esa oportunidad… ¡Regresaré a Brooklyn!”. Sobre la posibilidad de que Usyk esté en primera fila el 15 de octubre y un posible enfrentamiento contra él en el futuro cercano… “Es música para mis oídos. Considero que Usyk es una persona muy honorable y un hombre de palabra. Así que estoy deseando que llegue. No estoy mirando más allá de Robert de ninguna manera. Es bueno saber que Usyk estará en la arena. Bienvenidos a un gran espectáculo. Y a todos los fanáticos, bienvenidos a un gran espectáculo para cualquiera que esté mirando y asistiendo, pero no voy a pasar por alto a Robert. “Para Usyk poder bendecirme con una oportunidad por el título cuando he bendecido a tantos durante mi reinado, es una gran sensación. Así que vamos a pasar el 15 de octubre y después de eso podemos ver qué sucede. Tengo muchas cosas preparadas, muchas opciones en proceso para mí… Pero cuando se trata de una oportunidad por el título, debes aprovecharla cuando se presente la oportunidad”. Sobre una energía renovada y haciendo las cosas ‘a su manera’ en la segunda mitad de su carrera… “Se siente bien. Incluso en mi primer reinado, gran parte fue a mi manera. Pero esto aquí es totalmente 100% a la manera de Deontay Wilder. Estoy en una posición diferente en este momento. Y se siente genial estar en la posición en la que estoy sin presión. Ya no necesito el negocio. Cuando lo hago, lo hago por mis propios motivos personales. Lo estoy haciendo por la gente y lo estoy haciendo por algún hardware, algunos títulos”. MALIK SCOTT, entrenador de Wilder Sobre cómo ha ido el campo de entrenamiento en general… “Hemos puesto más de 500 rondas en las almohadillas y 500 rondas solo con el boxeo de sombra intencional. Lo que más me impresionó de Deontay, lo que sea necesario para convertirse en un luchador completo, está dispuesto a intentarlo. Está dispuesto a poner un gran esfuerzo en eso, y eso es lo que hemos estado haciendo. “Hay tantas dimensiones diferentes en el juego de este tipo. Solo quiero que el mundo lo vea porque lo he estado viendo durante los últimos años. Y lo que quiero decir con eso es que no es solo un artista de nocaut de un solo golpe. Puede hacer tantas cosas diferentes en el ring y luego prepararlas para el nocaut de un solo golpe. Es un buen golpeador de cuerpo. Tiene un gran gancho de izquierda. Se trata solo de que tenga mucha disciplina, se ciña a un plan de juego, tenga humildad y haga estas cosas con importancia”. Sobre un Deontay Wilder revitalizado y lo que lo motiva ahora… “Deontay está luchando por sí mismo, así como por la inspiración que le da a tanta gente. Deontay es el campeón de la gente real. No se trata de dinero. No se trata de cosas materialistas. Se trata de que él esté extremadamente motivado e inspirado por tantas personas que ha tocado en todo el mundo y en todo el país que está dispuesto a hacerlo de nuevo. Y, sinceramente, no ha quitado el pie del acelerador en los entrenamientos”. Sobre Wilder y Helenius habiendo sido compañeros de entrenamiento en el pasado… “Sí, Deontay se ha enfrentado a Helenius. Estuve allí y vi lo bien que lo hizo Deontay con él, pero Helenius no es un buen mástil. No entrena muy bien. Cualquiera podría tener un buen día con él. Es muy sólido técnicamente y sabe cómo protegerse, pero no es un buen spar. Es un buen luchador cuando las luces están encendidas, cuando es el momento de tirar una llave inglesa al carrito de manzanas y molestar a la gente, ahí es cuando cobra vida. Y esto lo hace más peligroso en esta pelea porque si alguien va a entrenar tan duro como nunca antes y estar más alerta que nunca es cuando están peleando contra Deontay Wilder. Saca lo mejor de sus oponentes. Sobre un posible enfrentamiento entre Wilder y Usyk en el futuro… "Desde el punto de vista de un entrenador, funciona perfecto para mí porque Deontay Wilder es un gran boxeador. Robert Helenius, en mi opinión, esta es una pelea grande y peligrosa. Deontay va a pasar esta prueba con gran éxito. Después de eso, mi opinión sobre su próximo oponente es que posiblemente sea Oleksandr Usyk o Anthony Joshua… Este es el tipo de peleas para las que se prepara. "Realmente creo que Deontay Wilder es el único peso pesado del mundo que puede vencer a Oleksandr Usyk, y tengo muchas razones para respaldarlo".

