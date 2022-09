Usyk espera por Fury y luego a Canelo! Por.Gabriel F. Cordero En una interesante entrevista, el campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB dijo que quiere pelear contra el campeón del WBC, Tyson Fury y luego contra Canelo Álvarez, antes de terminar su carrera con una pelea de despedida en Ucrania. También dijo que quiere que su última pelea se lleve a cabo en el estadio Olympiyskiy en Kyiv. “Puedo tener tres peleas más como máximo, con Fury, Canelo y una pelea de despedida en Olympiyskiy ”, dijo Usyk en una entrevista colgada en su página de YouTube. “Con respecto a Canelo, dijo que quería pelear conmigo. Sería una pelea de monstruos solo para ganar dinero…, explicó. Solo tengo que vencer a Fury y luego es hora de que me retire. La unificación de todos los cinturones es mucho más importante que solo pelear u otra defensa. » [Sobre la lucha contra Tyson Fury] “Solo necesito vencerlo. Entonces eso es todo. Es hora de retirarme. [Sobre pelear contra Canelo Alvarez] “Él quería pelear conmigo. Pero será una pelea de monstruos, solo por ganar dinero”. Entrevista con Deontae Wilder Like this: Like Loading...

