Pollo López sigue invicto El invicto supergallo Cristopher "Pollo" López (16-0-1, 8 KOs) vencio mediante una decisión unánime en diez asaltos sobre Alejandro "Conejo" González (11-5-2, 6 KOs) el viernes por la noche en el Grand Oasis Arena de Cancún. , Quintana Roo, México. Las puntuaciones fueron 96-94, 99-91 y 97-93. La pelea encabezó el primer programa de televisión ProBox de México. En la co-estelar, el peso súper gallo Bryan Mercado Vázquez (23-1, 18 KOs) noqueó a Víctor "Pintor" Albino (14-2, 5 KOs) en el cuarto round. Warrington-López el 10 de diciembre en Reino Unido Usyk espera por Fury y luego a Canelo!

Top Boxing News

