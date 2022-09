Warrington-López el 10 de diciembre en Reino Unido El campeón de peso pluma de la FIB Josh Warrington (31-1-1, 8 KOs) defenderá su título contra Luis Alberto López (26-2, 15 KOs) en el First Direct Arena en Leeds el 10 de diciembre, en vivo en todo el mundo por DAZN. Josh Warrington: “Va a ser una pelea difícil, se presenta, es salvaje y errático, tengo historia con los peleadores mexicanos, pero espero tener una gran actuación frente a mi público local… Lo he estado diciendo durante mucho tiempo acerca de ir a los Estados Unidos y luchar en una lucha de unificación. Ese es el sueño, pero debido a retrasos con lesiones en la mandíbula y la mano, tengo que pelear mi mandato ahora. Estoy completamente concentrado en hacer un trabajo, cerrar el programa antes de tiempo y terminar 2022 con éxito”. Luis Alberto López: “Recuerdo, no hace mucho, cuando un peleador mexicano noqueó a Josh en su país. El 10 de diciembre, en su ciudad natal, voy a silenciar a sus fans. El título pluma de la FIB regresará a México. Dedico esta lucha al pueblo mexicano y a todos los de mi ciudad natal de Mexicali. Este es para ti y para Josh, disfruta de ese cinturón mientras lo tengas”. * * * Matchroom y DAZN también anunciaron que el choque de unificación de peso mosca ligero entre Hiroto Kyoguchi y Kenshiro Teraji se transmitirá en vivo por DAZN en Europa cuando la pareja se enfrente en Saitama, Japón, el 1 de noviembre. La pelea se transmitirá por ESPN+ en los EE. UU. Serrano vence a Mahfoud y gana titulo FIB 126 libras en Manchester Pollo López sigue invicto Like this: Like Loading...

