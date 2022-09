Serrano vence a Mahfoud y gana titulo FIB 126 libras en Manchester La campeona femenina de peso pluma WBC/WBO Amanda Serrano (43-2-1, 30 KOs) sumó el título de la FIB de la previamente invicta Sarah Mahfoud (11-1, 3 KOs) con una decisión unánime unilateral en diez asaltos el sábado por la noche en el Joyce -Co-estelar de Parker en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. Serrano fue simplemente mejor en todas las categorías de una pelea olvidable. Las puntuaciones fueron 99-92, 97-93, 97-93. Joyce noquea a Parker por el título interino de peso pesado de la OMB Warrington-López el 10 de diciembre en Reino Unido Like this: Like Loading...

