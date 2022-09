Joyce noquea a Parker por el título interino de peso pesado de la OMB El invicto peso pesado Joe Joyce (15-0, 14 KOs) noqueó al ex campeón mundial Joseph Parker (30-3, 21 KOs) en el round once para reclamar el título interino de peso pesado de la OMB el sábado por la noche en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. Joyce envio el jab repetidamente y rápidamente causó daño a la cara de Parker. Joyce continuó superando a Parker en las rondas intermedias. Parker conectó su parte de tiros, pero aparentemente tuvieron poco efecto en Joyce. Joyce finalmente cerró el espectáculo al derribar a Parker con un gancho de izquierda aplastante en el round once y Parker no pudo vencer la cuenta. El tiempo era 1:03. Serrano vence a Mahfoud y gana titulo FIB 126 libras en Manchester Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.