Mayweather noquea a Askakura en exhibición en Japon La leyenda del ring Floyd "Money" Mayweather, de 45 años, noqueó al luchador de MMA Mikuru Askakura en la segunda ronda de un partido de exhibición que encabezó un evento de pago por evento Super RIZIN el domingo en el Saitama Super Arena en Saitama, Japón. Floyd derribó a Askakura con la mano derecha al final de la segunda ronda y Askakura no pudo vencer la cuenta del árbitro Kenny Bayless. Entre los espectadores interesados ​​estaba Manny Pacquiao, quien dijo que estaba disponible para apoyar a su compatriota asiático Askakura. * * * En una exhibición de boxeo de "peso abierto", el veterano kickboxer Kouzi "Emperor" Tanaka detuvo al guardaespaldas de Floyd Mayweather, Jizzy Mack, en la tercera ronda. Tanaka, renunciando a 42 libras, derribó a Jizzy dos veces en la tercera ronda para terminar. Después de la pelea, Tanaka llamó al jefe de Jizzy.

