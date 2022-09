Semana de peleas del 26 de septiembre al 1 de octubre Una racha de muchos fines de semana de importantes peleas televisadas en los EE. UU. llega a un alto esta semana. Sin embargo, todavía hay mucha acción de boxeo para ver en la web. SÁBADO

TV Azteca en México (que puedes ver con una VPN) presenta una cartelera desde la Plaza Monumental de Tijuana (también conocida como Plaza de Toros junto al Mar) que incluye al popular bicampeón mundial Luis Nery (32-1, 24 KOs) contra el ex campeón mundial retador Jesús Ruiz García (43-9-5, 31 KOs). El evento principal es la pelea final de la leyenda del ring femenino de 42 años, Jackie Nava. El espectáculo es promovido por Zanfer Promotions. FloCombat, un servicio de suscripción mensual ($29.99/mes o $150/año), transmitirá un evento desde la Arena 2300 de Filadelfia encabezado por el peso gallo Christian Carto (19-1, 13 KOs) contra Héctor Andrés Sosa (14-1, 8 KOs). La cartelera de ocho combates es promovida por King’s Promotions. BXNG TV tiene una transmisión PPV de $19.99 desde el Entertainment and Sports Arena en Washington, DC. El cartel principal estaba programado para presentar el regreso de Dusty Hernandez-Harrison (34-0-1, 20 KOs), sin embargo, el padre de Harrison, Buddy Harrison, un amado entrenador de boxeo de DC, fue trágicamente asesinado a tiros frente a su casa durante el fin de semana. Anthony Peterson (39-1-1, 25 KOs) también está programado para aparecer en la cartelera, que es promovida por la firma de promoción de Harrison, Beltway Battles. Star Boxing regresa a The Paramount en Huntington, NY, para “Rockin’ Fights” 43. El cabeza de cartel es un choque de peso crucero entre Lyubomyr “Demolition Man” Pinchuk (14-3, 8 KOs) y Joel “Shotgun” Shojgreen (13-3 12 KO). Las entregas anteriores de la serie Rockin’ Fights han aparecido en el servicio de suscripción Fite+ de Fite.tv. DOMINGO

Puede aparecer una transmisión para una pelea entre el invicto peso pesado Jarrell “Big Baby” Miller (25-0-1, 21 KOs) y Ebenezer Tetteh (20-1, 17 KOs) en Almaty, Kazajstán, de todos los lugares. Si Miller sale victorioso, podría enfrentarse al resurgido Lucas “Big Daddy” Browne en noviembre. AMB ordena Golovkin-Lara Mayweather noquea a Askakura en exhibición en Japon Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.