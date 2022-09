AMB ordena Golovkin-Lara El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea obligatoria entre el súper campeón de peso mediano de la AMB/FIB, Gennady Golovkin, y el campeón regular de la AMB, Erislandy Lara, como parte del plan de reducción del título mundial. Golovkin y Lara tendrán un plazo de un mes para llegar a un acuerdo para la pelea, que finalizará el 23 de octubre. El ganador de esta pelea será el único campeón de las 160 libras de la AMB. La AMB otorgó un permiso especial a GGG para subir de división y pelear contra Saúl Álvarez el 17 de septiembre, con la condición de que regresaría al peso mediano para enfrentar a Lara y no se le otorgaría otro permiso especial. La AMB ha tomado la decisión adjunta a dicha resolución ya la regla C.11, que establece que el campeón debe defender su campeonato contra el contendiente oficial 120 días después de ganar el título. Golovkin ganó el título el pasado 9 de abril al derrotar a Ryota Murata, por lo que el plazo venció el pasado 8 de agosto y ahora deberá enfrentarse a Lara en su próxima pelea. En caso de que los equipos no lleguen a un acuerdo o uno de ellos se niegue a hacerlo, la pelea será enviada a subasta con un reparto del 75% para Golovkin y el 25% para Lara. Fury dice que ha retirado la oferta a Joshua Semana de peleas del 26 de septiembre al 1 de octubre Like this: Like Loading...

