Fury dice que ha retirado la oferta a Joshua El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, anunció que retiró la oferta 60/40 que le hizo a Anthony Joshua para pelear el 3 de diciembre. Tyson Fury: “Bueno chicos, es oficial. El día D llegó y se fue. Ya pasaron las 5 de la tarde del lunes. No se ha firmado ningún contrato. Ha terminado oficialmente para Joshua. Ahora está afuera en el frío con la manada de lobos. Olvídalo. Idiota, cobarde, mierda, culturista. Siempre lo supe. Siempre supe que no tenía los minerales para luchar contra el Rey Gitano. Independientemente de lo que digas ahora, realmente no me importa. Buena suerte con tu carrera y tu vida. Final de. Tranquilízate.” Se rumorea que Fury ahora puede enfrentarse al ex campeón de peso pesado de la AMB, Mahmoud Charr. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Entre criticas y analisis AMB ordena Golovkin-Lara Like this: Like Loading...

