Braekhus, 40, para reanudar su carrera A pesar de las derrotas consecutivas ante Jessica McCaskill y su cumpleaños número 41 que se avecina la próxima semana, la ex campeona indiscutible de peso welter femenino "La Primera Dama" Cecilia Braekhus planea continuar su carrera en la división de peso mediano junior. "Estoy muy emocionado de competir en las 154 libras. división y quiero pelear contra todos los campeones del mundo", proclamó Braekhus, (36-2, 9 KO's). "Luché durante trece años como peso welter con gran éxito y ahora estoy buscando las peleas más grandes en 154. Mirando a los mejores peleadores en 154, me gustaría enfrentar a los campeones mundiales; Hannah Rankin, Natasha Jonas o Marie-Eve Dicaire, no hay tiempo que perder y felizmente pelearía contra ellas en cualquier lugar que deseen". Braekhus, que ha estado fuera de acción durante 18 meses, agregó: "El parón me ha dado la oportunidad de reiniciar mi carrera y realmente concentrarme en mi objetivo de convertirme en campeón mundial en 154 y hacia otro estado indiscutible". "Melo" López es titular en Miami el sábado

