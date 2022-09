“Melo” López es titular en Miami el sábado El peso gallo clasificado mundialmente Melvin “Melo” López (27-1, 18 KOs) de Nicaragua (ahora con sede en Miami) regresa a la acción este sábado contra TBA en ocho asaltos en el Teatro del Centro Comunitario Manual Artime, Miami, Florida. López se está acercando rápidamente a una oportunidad de título mundial. Actualmente ocupa el puesto número 4 de la AMB, el número 5 de la OMB y el número 8 de la FIB. En una pelea separada, Winston Guerrero (17-0, 11 KOs) de Nicaragua, el muy promocionado invicto supermosca, hará su debut en EE. UU. contra TBA en otro combate de ocho asaltos. El evento” será promovido por M&R Boxing Promotions (Laura Ching). El mánager de López y Guerrero, Willam Ramírez (WRAM Boxing), confía en que Melvin demostrará sus habilidades de élite y que Guerrero impresionará en su debut en los Estados Unidos. “Melvin está en camino a una oportunidad de título mundial y Winston está haciendo su debut en Estados Unidos. Espero que ambos ganen de manera impresionante. La cartelera en general es entretenida”, dijo Ramírez. Completando la cartelera:

Yoanki Urrutia vs. Jurmain McDonald 8 rds pesos medianos

Carlos Fromenta Romero vs. Milton Nunez 6 rds pesos cruceros

Yildo Depestre vs. Montrel James 4 rds pesos semipesados

​​Steven Ray Jr vs. Dominique Williams 4 rds pesos superplumas

Elia Carranza vs. Sudana Moore 4 rds peso mediano

Idalberto Umara vs. TBA 8 rds peso ligero

Hugo Noriega vs. TBA 8 rds peso welter

