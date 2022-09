Conferencia de prensa final de Stevenson-Conceição El campeón mundial de peso ligero junior WBC/WBO Shakur Stevenson y el retador Robson Conceição se enfrentaron el miércoles en la conferencia de prensa final para el enfrentamiento del viernes en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Durante el evento, la ciudad de Newark le entregó a Stevenson una proclamación que declaraba el 21 de septiembre de 2022 como el Día de Shakur Stevenson en la ciudad. Robson Conceição: “Estoy muy motivado. He entrenado toda mi vida para este momento. El mundo pudo ver que yo era mejor que Oscar Valdez. Debería haber ganado. Entonces, en realidad no está defendiendo dos títulos porque uno debería haber sido el mío. Soy un campeón sin corona y estoy listo para el viernes por la noche… solo habrá un campeón, y ese campeón soy yo”. Shakur Stevenson: “Es un buen peleador. Pero creo que perdió contra Valdez. Si lo dejabas en manos de los jueces, perdías. Luché contra Valdez y le di una paliza. No tengo excusas. Está hablando de tener COVID o algo así antes de su última pelea. Todo lo que escucho son excusas. Estoy listo para pelear. Dile que no tenga excusas el viernes por la noche. Estoy listo para darle una paliza… nunca lo dejo en manos de los jueces. Voy allí y tomo todo lo que quiero”. Conferencia de prensa final Mayweather-Askakura Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.