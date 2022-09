Conferencia de prensa final Mayweather-Askakura La conferencia de prensa de pago por evento Floyd Mayweather-Mikuru Askakura se llevó a cabo hoy en Tokio, Japón, para el Super RIZIN de este sábado por la noche, presentado por la compañía japonesa de MMA RIZIN Fighting Federation. Mayweather-Askakura está programado para tres rondas. Esto marcará el primer combate de boxeo para Askakura, quien tiene un récord de 16-3 en MMA. El evento se puede ver en toda América del Norte en vivo por cable y satélite PPV, así como a través de transmisión PPV. El precio es $29.99. Floyd Mayweather: “Estoy feliz de estar de regreso en Japón. Gran lugar, grandes personas. Una participación increíble. Esto es lo que hago; Entretengo a la gente. Tengo mucha experiencia haciendo esto. Estoy seguro de que tengo más experiencia haciendo esto que nadie aquí”. Conferencia de prensa final de Stevenson-Conceição AMB ordena eliminatoria final Matellon-Cañizales Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.