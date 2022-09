AMB ordena eliminatoria final Matellon-Cañizales El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó una pelea eliminatoria por el título minimosca entre Daniel Matellon y Carlos Cañizales. El comité envió la comunicación oficial a ambos equipos el martes por la tarde, otorgándoles 30 días para negociar. El período comienza el 20 de septiembre y durará hasta el 20 de octubre. Si no llegan a un acuerdo dentro del tiempo dado o alguna de las partes se niega a firmar el acuerdo, la AMB podrá llamar a una subasta con una división del 50% para cada uno de los luchadores Matellon fue el campeón interino antes de que se implementara el plan de reducción del título mundial el año pasado y ahora es el contendiente número 1. Mientras tanto, Cañizales ocupa el puesto número 3 en la clasificación y los dos son los dos contendientes mejor clasificados disponibles para disputar la pelea. Conferencia de prensa final Mayweather-Askakura ¿Hay posibilidades para Mayweather-McGregor 2? Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.