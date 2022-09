¿Hay posibilidades para Mayweather-McGregor 2? Se está preparando una revancha entre Floyd “Money” Mayweather, de 45 años, y Conor McGregor, el segundo pay-per-view de boxeo con mayor recaudación en la historia, para el próximo año. “Quiero salir este fin de semana y divertirme [contra el luchador de MMA Mikuru Asakura en un pay-per-view de $29.99 el sábado por la noche]. Luego tengo otra exhibición en Dubai en noviembre, y yo y Conor McGregor en 2023”, dijo Mayweather al Daily Mail. “No sabemos si va a ser una exhibición o una verdadera pelea. Pero ha habido conversaciones de ambos. Preferiría una exposición. Floyd agregó: “No me gustan las peleas en las que voy a recibir un castigo real… así que, tipos como Conor McGregor y tipos que realmente no golpean fuerte, como YouTubers o tipos de UFC, realmente no me importa chocar con ese tipo de personas, pero nada en el que me voy a poner en una posición en la que me voy a hacer daño o lastimarme a mí mismo”. AMB ordena eliminatoria final Matellon-Cañizales Katie Taylor regresa el 29 de octubre Like this: Like Loading...

