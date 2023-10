Serrano vence a Ramos por Decisión Unánime en 12 rounds en Florida Informe/Fotos: Scott Foster La campeona indiscutible de peso pluma Amanda Serrano (46-2-1, 30 KOs) venció mediante una decisión unánime unilateral en doce asaltos sobre la campeona interina de la OMB Danila Ramos (12-3, 1 KO) el viernes por la noche en el Caribe Royale Resort en Orlando,Florida. Serrano presionó la acción todo el tiempo y castigó a Ramos durante 36 minutos en lugar de los 20 normales. Los puntajes fueron 120-108 3x. Sólo los cinturones de la AMB, la FIB y la OMB de Serrano estaban en juego ya que el WBC no sancionaría el combate porque considera que la duración de doce asaltos de 3 minutos no es segura para las mujeres. * * *

El invicto peso welter #14 de la AMB Damian Lescaille (6-0, 4 KOs) venció con un espectacular KO en el noveno asalto contra Ray Barlow (7-4, 4 KOs). Un gancho de derecha derribó a Barlow a los 2:58. El olímpico de 2016 Antonio Vargas (17-1, 9 KOs) superó al rudo ex campeón mundial Hernán "Tyson" Márquez (47-11-2, 33 KOs) en diez asaltos en una pelea de peso gallo. Las puntuaciones fueron 99-89 3x. Márquez cayo dos veces. Se anunció que las peso súper medianas Shadasia Green y Franchón Crews-Dezurn pelearán en la pelea co-estelar de Jake Paul el 15 de diciembre en el mismo lugar. Santiago gana título interino de la OMB en las 108 libras en Nicaragua Foster-Hernández listos por titulo WBC en Cancún

