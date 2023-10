Santiago gana título interino de la OMB en las 108 libras en Nicaragua En una pelea ascendida al título interino de peso mosca junior de la OMB, el #4 de la OMB René “El Chulo” Santiago de Puerto Rico (13-3, 10 KOs) logro un triunfo por un KO en el duodécimo asalto sobre el nicaragüense previamente invicto #15 Kevin Vivas (7-1, 2 KOs) en la famosa Arena Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. Fue una pelea cerrada hasta que un golpe de Santiago al cuerpo acabó con Vivas en 1:18. El evento principal original entre el campeón de peso mosca junior de la OMB, Jonathan “Bomba” González y Gerardo “Cascabel” Zapata, fue cancelado cuando Bomba se retiró debido a una enfermedad. En la pelea co-estelar, el golpeador de peso welter Harvin “Manimal” Aguirre (9-0, 6 KOs) gano una estrecha decisión mayoritaria en ocho asaltos a Israel López (11-4-1, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 78-74, 76-76, 78-74 El campeón AMB Takuma Inoue sufre fractura de costilla Serrano vence a Ramos por Decisión Unánime en 12 rounds en Florida Like this: Like Loading...

