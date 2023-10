El campeón AMB Takuma Inoue sufre fractura de costilla Por Joe Koizumi El campeón de peso gallo de la AMB, Takuma Inoue, sufrió una fractura de costilla y se vio obligado a cancelar su primera defensa contra el ex campeón filipino Jerwin Ancajas programada para el 15 de noviembre. La cartelera completa incluye una pelea semi-final por el título de peso mosca de la AMB de Artem Dalakian contra el retador japonés Seigo Yuri. Akui también fue cancelado y será reprogramado para otra fecha de acuerdo con la recuperación de Takuma. Fue anunciado hoy por Ohashi Promotions. Fury es derribado y vence en decisión divida a Ngannou en Arabia Saudita Santiago gana título interino de la OMB en las 108 libras en Nicaragua Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.