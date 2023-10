Fury es derribado y vence en decisión divida a Ngannou en Arabia Saudita El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury (34-0-1, 24 KOs), obtuvo todo lo que pudo de la estrella de MMA Francis Ngannou (0-1) en una pelea sin título a diez asaltos el sábado en el Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita. “The Gypsy King” sufrió un pequeño corte en la frente en el segundo round. Ngannou derribó a Fury con un gancho de izquierda en el tercer asalto. Fury comenzó a superar a Ngannou en la cuarta ronda. Los rounds fueron competitivos y el jab de Fury lo salvó. Ngannou ganó los intercambios en la octava ronda. Fury volvió al jab en los asaltos nueve y diez y ganó por decisión dividida. Las puntuaciones fueron 95-94 Ngannou, 96-93, 95-94 Fury. Con la victoria, Fury preparó un choque el 23 de diciembre contra el campeón de peso pesado de la AMB, la FIB y la OMB, Oleksandr Usyk, por el título indiscutible en el mismo lugar. En una pelea de rencor entre destacados invictos del peso pesado británico, el número 11 de la AMB, Fabio Wardley (17-0, 16 KOs), detuvo al número 9 de la OMB, David Adeleye (12-1, 11 KOs) en el séptimo asalto. Wardley derribó a Adeleye con un gancho de izquierda y consiguió la detención del árbitro momentos después. El tiempo era las 2:43. A Adeleye no le gustó el paro y empujó al árbitro. El ex campeón de peso pesado de la OMB, Joseph Parker (33-3, 23 KOs), actualmente clasificado #6 OMB, FIB #6, CMB #10, noqueó a Simon Kean (23-2, 22 KOs) en el tercer asalto. Un gancho puso a Kean en el suelo, donde fue descontado. Eran las 2:04. El peso pesado #3 del CMB, #5 de la AMB, #10 de la FIB, #13 de la OMB, Arslanbek Makhmudov (18-0, 17 KOs) necesitó solo 70 segundos para aplastar a Junior Anthony Wright (20-5-1, 17 KOs). Makhmudov derribó a Wright con un derechazo, luego fue detenido por el árbitro cuando conectó con otro derechazo aplastante. El prometedor prospecto de peso pesado Moses Itauma (6-0, 4 KOs) demolió a Istvan Bernath (10-2, 8 KOs) en el primer asalto. Itauma derribó a Bernath y luego consiguió la detención del árbitro con su ataque de seguimiento. El tiempo era 1:53. El peso pesado número 2 de la AMB y 9 del CMB, Martin Bakole (20-1, 15 KOs), venció con un nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Carlos Takam, de 42 años, (40-8-1, 28 KOs). Bakole, de 299 libras, dominó y golpeó a Takam para lograr una detención del árbitro a las 2:15. Resultados desde Cancún El campeón AMB Takuma Inoue sufre fractura de costilla Like this: Like Loading...

