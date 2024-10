Seniesa Estrada anuncia sorpresiva decisión de retirarse del boxeo Por. Gabriel F. Cordero La indiscutible campeona mundial de peso mínimo femenina Seniesa “Super Bad” Estrada, el orgullo del Este de Los Ángeles, ha anunciado su retiro luego de una condecorada carrera profesional de 13 años. “Querido boxeo, gracias por 23 años de altibajos. Durante 23 años de los peores y mejores años de mi vida. Gracias por darme vida. Gracias por darme la oportunidad de inspirar a otros. Hoy termina en 26-0”, expresó Estrada en sus redes sociales. Estrada (26-0, 9 KOs) ganó títulos mundiales en dos categorías de peso y tuvo un récord de 7-0 en peleas por campeonato del mundo. Estrada, una de las mejores libra por libra que posee el récord mundial del KO más rápido en la historia del boxeo femenino (siete segundos), guardó lo mejor para la recta final de su carrera por un lugar en el Salón de la Fama. “Espero que mi estilo de pelea sea uno que la gente recuerde para siempre. Solo Dios sabe cuánto tiempo he estado contemplando esta decisión. Física y mentalmente, no puedo continuar más. Me siento feliz de continuar la vida sin boxeo después de 23 años de dedicación constante. Sé que soy más que un atleta. Sé que Seniesa es un nombre del que la gente seguirá escuchando. Sé que brillaré en lo que sea que elija hacer”. Lo único que deja una reflexión y dudas es la frase de “Gracias por darme la oportunidad de inspirar a otros. Pero sé que no te extrañaré. No me arrepiento. Hice todo lo que pude.” Porque no extrañara al boxeo y al parecer es una decisión muy personal y reservada. Round 12 con Mauricio Sulaimán: La Grandeza del Papa Francisco O'Shaquie: Estoy buscando los mejores de la división Like this: Like Loading...

