Round 12 con Mauricio Sulaimán: La Grandeza del Papa Francisco Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Las emociones y sentimientos vividos la semana pasada son difíciles de expresar con palabras, pero permanecerán en mi mente y corazón toda la vida. Mi hermano Héctor me invitó a visitar al Santo Padre Francisco, acompañando a Adrián Pallarols, quien es el orfebre del Papa, y uno de los más queridos y cercanos desde su infancia. Fue un encuentro inolvidable donde nos dio una serie de consejos y conceptos de vida en pocas palabras y con mucho significado. Tiene una capacidad de síntesis única como nunca había visto en mi vida. En una ocasión se dirigió a un grupo de bomberos y su mensaje fue contundente. “Rezo todos los días para que todos en el mundo tengan un trabajo y trabajen, y rezo todos los días para que los bomberos no tengan trabajo”. Así dejó claro que cuando un bombero tiene trabajo significa que hay una tragedia. Vanes Martirosyan es un boxeador retirado que se encuentra en un difícil tratamiento en Tijuana, donde acudió a recibir quimioterapia contra el cáncer. El Papa tomó la foto de Vanes en sus manos y oró por su pronta y exitosa recuperación. También rezó por la salud del más grande promotor de la historia, Don King, quien a sus 93 años se encuentra en un delicado estado de salud. Varias otras oraciones privadas fueron gentilmente dirigidas a personas especiales de nuestra comunidad boxística y del mundo del boxeo en su conjunto. En materia de boxeo, hemos tenido muchos eventos con el Santo Padre desde el año 2016, cuando le otorgó al WBC el honor de realizar el programa BoxVal (Boxeo con Valores), con el cual hemos recorrido el mundo con diversos programas con el apoyo de miles de personas con la dirección de WBC Cares. Se han dado peleas por la paz, la primera fue la de Canelo Álvarez (católico) contra Amir Khan (musulmán), también Gennady Golovkin vs. Daniel Jacobs, Chocolatito González vs. Srisaket Sor Rungvisai, Tyson Fury vs. Deontay Wilder y muchas otras promociones en Italia, Turquía, España, México y varios países más. Los cinturones conmemorativos de estas luchas han sido realizados artesanalmente por Adrián Pallarols, quien elabora con sus manos piezas de valor incalculable que llevan la Bendición Pontificia. Hemos plantado Olivos de la Paz en cada uno de los eventos, y todo se ha hecho con mucha emoción y la satisfacción de servir. Su Santidad envió un emotivo y poderoso mensaje a la comunidad boxística, pidiendo respeto a las reglas y al juego limpio, al ser un deporte de contacto, reclamando la conciencia de los boxeadores de lo que se hace con su propio cuerpo y el de los oponentes. También nos brindó hermosos mensajes para México, resaltando la grandeza de nuestro pueblo por tener a la Virgen de Guadalupe y mensajes de apoyo a Oaxaca y Guerrero que han sido tan golpeados por fenómenos naturales, a EUA en varios estados y a otras regiones del mundo. El momento más emotivo fue cuando hablamos de la reciente pérdida de nuestra querida madre Martha. El Papa nos regaló un mensaje muy sentido para todos los miembros de la familia Sulaimán Saldívar. Estoy de regreso en México con renovado espíritu y determinación, con la motivación de tratar siempre de ser una buena persona, de servir a los demás con compasión y misericordia, y de seguir viviendo con los valores que José y Martha nos inculcaron. Se viene un cierre fenomenal para este increíble 2024 en nuestro deporte. Se vienen peleas del más alto nivel, entre otras: Revancha de Robson Conceicao vs. O’Shaquie Foster.

Unificación de peso supermosca entre Jesse Rodríguez y Pedro Guevara.

Gran cartelera en el estadio de los Dallas Cowboys con Mike Tyson vs. Jake Paul, Katie Taylor vs. Amanda Serrano y Mario Barrios vs. Abel Ramos.

En Riad, William “Camarón” Zepeda vs. Tevin Farmer.

Y para cerrar un año magnífico, la esperadísima revancha entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk por el campeonato mundial de peso pesado, así como el regreso del “Monstruo” Naoya Inoue.

Estamos en plena marcha con los preparativos para nuestra 62ª convención anual, del 8 al 14 de diciembre, en Hamburgo, Alemania.

El mundo del boxeo se reunirá para analizar lo logrado este año y planificar el 2025. Tenemos muchos temas de mucho interés, pero como siempre, la prioridad seguirá siendo la seguridad del peleador. La plataforma BoxMed sigue avanzando a pasos agigantados, la cual sirve para que todos los peleadores cuenten con esta app que documenta su historial médico, como control de peso, pruebas antidopaje y exámenes médicos, lesiones y más. Es la primera vez que reunimos a la Convención Mundial Femenina, dando así un paso definitivo hacia la integración de nuestro deporte. Será un gran evento de boxeo con varios títulos del CMB, y retransmitido a nivel mundial por DAZN. ¿Sabías que…? El Consejo Mundial de Boxeo ha celebrado convenciones anuales en todo el mundo; la primera en México y en 1975, en Túnez, donde José Sulaimán fue elegido presidente. También en Tailandia, España, Las Vegas, Nueva York, Miami, Filipinas, Japón, Argentina, Italia, Ucrania, Uzbekistán y más, pero esta es la primera que se celebra en Alemania. La anécdota de hoy En el boxeo podemos experimentar las tradiciones y costumbres de tantas nacionalidades. La hospitalidad que nos brindan los visitantes es una forma de experimentar la diversidad de culturas. En una ocasión, mi madre acompañó a mi padre en un viaje por Oriente. Mi madre disfrutó contándonos lo que pasó en una cena a la que fueron invitados en Corea. Había varios miembros de la WBC, todos hombres, y mi padre con mi madre. Entraron en un salón privado tradicional de un restaurante de ese país. Había cojines en el suelo donde todos se sentaron. Una vez que todos estaban sentados, de pronto se abrió una puerta y entraron unas señoras vestidas tradicionalmente, cada una sentada al lado de un señor, y durante toda la cena, los ayudaron con los alimentos y bebidas, los limpiaron con servilletas, en fin, una atención increíble. Uno de los invitados se levantó para ir al baño, y ahí detrás de él estaba la señora que lo seguía. Inmediatamente mi madre se dio la vuelta, y en tono firme le dijo: “José, ni se te ocurra ir al baño, porque yo me levantaré y te acompañaré, muchacho”. Agradezco sus comentarios en [email protected] . Seniesa Estrada anuncia sorpresiva decisión de retirarse del boxeo Like this: Like Loading...

