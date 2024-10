O’Shaquie: Estoy buscando los mejores de la división El ex campeón mundial O’Shaquie Foster (22-3, 12 KOs) tiene asuntos pendientes. El boxeador de 31 años se enfrentará a Robson Conceição por el título mundial de peso ligero junior del CMB el sábado 2 de noviembre por ESPN+ en el Turning Stone Resort Casino en Verona, Nueva York. Foster perdió su título ante Conceição por decisión dividida en julio, un veredicto controvertido que lo dejó enojado y motivado para convertirse en dos veces campeón mundial. Después de una reciente sesión de entrenamiento en Houston, esto es lo que Foster tenía que decir: “La pelea fue fácil. No vi de dónde sacaron los jueces esa decisión. Pero la pelea fue fácil para mí. Solo vi que podría haber sido más activo y haber dejado que mis manos se movieran más en ciertas situaciones”. “Hay muchas cosas que puedo hacer en ese ring. Siento que podría haber hecho más combinaciones. Podría haber hecho un poco más. Pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo de nuevo. No todo el mundo tiene esa oportunidad. Muchas veces, a la gente le roban y no consiguen la revancha. Así que tengo la suerte de conseguir esa revancha y estoy buscando soltar más mis manos”. “Siento que podría intentar salir y hacer algo diferente, pero si miras sus peleas, pelea de la misma manera cada vez. No cambia demasiado. Pero, en mi opinión, solo estoy concentrado en lo que puedo hacer. Soy bueno con las revanchas. Solía ​​tenerlas muchas veces como amateur y siempre las vengué. Esta es mi primera como profesional, así que estoy emocionado por ello. Va a ser divertido”. “Quiero las peleas más importantes. Tenemos la pelea de Emanuel Navarrete contra Oscar Valdez el 7 de diciembre. Así que siento que se alineará perfectamente”. Seniesa Estrada anuncia sorpresiva decisión de retirarse del boxeo Rozicki-Peralta por el título interino de crucero del WBC Like this: Like Loading...

