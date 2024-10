Rozicki-Peralta por el título interino de crucero del WBC Desde la pandemia de Covid-19, la división de peso crucero del CMB se ha enfrentado a circunstancias extremadamente complicadas. En febrero de 2023, Badou Jack conquistó el Campeonato Mundial de Peso Crucero del WBC al derrotar al entonces campeón Ilunga Makabu. Poco después, el campeón Jack solicitó al WBC que lo colocara como campeón en receso para poder intentar programar una pelea por el título mundial de peso puente del CMB. Los intentos del campeón Jack no tuvieron éxito. Ahora busca regresar a la división de peso crucero. Mientras tanto, Noel Mikaelian ganó el título mundial de peso crucero vacante del CMB al noquear a Ilunga Makabu. El BC le ordenó al campeón Mikaelian que hiciera su primera defensa obligatoria después de haber ganado un título vacante contra el contendiente obligatorio Ryan Rozicki, quien había ganado una pelea de eliminación final por nocaut a Olanrewaju Durodola . O'Shaquie: Estoy buscando los mejores de la división Prograis y Catterall listos para el sábado en Manchester Like this: Like Loading...

