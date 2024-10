Prograis y Catterall listos para el sábado en Manchester En su primera pelea desde su derrota ante Devin Haney hace casi un año, el ex campeón mundial de peso superligero Regis Prograis (29-2, 24 KOs) intentará recuperarse contra Jack Catterall (29-1, 13 KOs), quien está clasificado como el #2 del WBC, #2 de la OMB, #3 de la FIB y #5 de la AMB en la división de 140 libras. La pelea se podrá ver en DAZN y encabezará el primer evento de boxeo que tendrá lugar en el nuevo Co-op Live Arena de 23.000 asientos en Manchester, Inglaterra. Catterall es favorito 4:1 sobre Prograis, quien está clasificado en el puesto #7 de la WBA, #7 de la IBF, #7 de la WBO y #12 del WBC. Rozicki-Peralta por el título interino de crucero del WBC Nuñez vence a Corrales en KO al cáncer en Panamá Like this: Like Loading...

