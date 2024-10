Nuñez vence a Corrales en KO al cáncer en Panamá Por Héctor Villarreal

Fotos: Martín Pérez/Magdiel González En choque de guerreros panameños de probada experiencia, Ricardo “El Científico” Núñez (25-6-2, 22 KOs), retuvo su cinturón Continental Latino ligero del WBC por decisión unánime en ocho asaltos sobre el ex campeón mundial Jezreel “Invisible” Corrales (26-8,10 KOs), en el evento principal de la cartelera KO al Cáncer, presentada por Laguna Premium Boxing el sábado por la noche en la Arena Roberto Durán. Corrales fue derribado en el tercer round y el árbitro Héctor Afu le descontó un punto en el sexto por agarrón. Incluso con esa desventaja, la pelea fue tan competitiva que dos jueces le dieron una puntuación de 77-73 mientras que el tercero la tuvo 76-74. Por tercera ocasión en su corta carrera profesional, Jonathan Miniel (7-0, 6 KOs) se sobrepuso a una caída tempranera para obtener una victoria contundente y mantenerse invicto. Esta vez su oponente, Fernando “Panther” Martínez (6-3, 2 KOs) conectó a Miniel con un fuerte derechazo en el mentón, que lo envió a la lona en el primer round. Miniel se puso de pie de inmediato para tomar el control de la pelea y ganó por nocaut técnico a los 1:41 del segundo. El peso supermosca panameño radicado en Nevada, Estados Unidos, Ángel Flores tuvo un exitoso debut profesional al vencer por decisión unánime a Julio César Martínez (1-2, 0 KO). Los 3 jueces le dieron una puntuación de 40-36. Para esta pelea, Flores entrenó en el prestigioso gimnasio Ismael Salas en Las Vegas. En una de las mejores peleas de la emocionante cartelera de 9 combates, el peso pluma Hibrahim Valdespino (4-1-1, 3 KOs) detuvo a Daniel Lezcano (5-3-1, 3 KOs) a los 51 segundos del quinto asalto. _ Murtazaliev KOs Tszyu en Orlando, Florida Like this: Like Loading...

