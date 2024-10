Murtazaliev KOs Tszyu en Orlando, Florida El invicto campeón de peso mediano junior de la FIB, Bakhram Murtazaliev (23-0, 17 KOs), destruyó al ex campeón de la WBO Tim Tszyu (24-2, 17 KOs) en tres asaltos el sábado por la noche en el Caribe Royale Resort en Orlando, Florida. Ambos peleadores se enfrentaron fuerte en el primer asalto. Murtazaliev llegó a Tszyu en el segundo asalto, derribandolo tres veces. Murtazaliev volvió a derribar a Tszyu en el tercer asalto y la toalla cayó poco después. El tiempo fue de 1:55. El invicto peso superwelter Yoenis Tellez (9-0, 7 KOs) noqueó de manera impresionante a Johan González (35-4, 34 KOs) en el séptimo asalto. Tellez derribó a González en el sexto asalto y dos veces más en el séptimo para terminar la pelea. El tiempo fue de 1:57. En una guerra llena de caídas, el peso mediano invicto César Mateo Tapia (16-0-1, 10 KOs) y Endry Saavedra (16-1-1, 13 KOs) lucharon hasta un empate mayoritario de diez asaltos. Saavedra derribó a Tapia dos veces en el tercer asalto. Tapia derribó a Saavedra en el quinto asalto. Saavedra derribó a Tapia nuevamente en el noveno asalto. Las puntuaciones fueron 94-92 Tapia, 93-93, 93-93. El peso supergallo Gary Antonio Russell (20-1, 13 KOs) regresó de una pausa de dos años para noquear a Jaden Burnias (6-3, 4 KOs) en el cuarto asalto. El prospecto invicto de peso pesado Dainier Pero (9-0, 7 KOs) detuvo a Willie Jake, Jr. (11-6-2, 3 KOs) en el tercer asalto. El invicto peso superpluma Justin Viloria (7-0, 5 KOs) derrotó al veterano Diuhl Olguin (16-41-7, 10 KOs) en el séptimo asalto. Sí, Justin es el sobrino del sobrino del ex campeón mundial de dos divisiones Brian Viloria. Scull gana el título de peso supermediano de la FIB Like this: Like Loading...

