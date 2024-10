Scull gana el título de peso supermediano de la FIB En un choque por el título vacante de peso supermediano de la FIB que anteriormente ostentaba Canelo Álvarez, el número uno de la FIB, William Scull (23-0, 9 KOs), se adjudicó el famoso cinturón rojo con una decisión unánime en doce asaltos sobre el número dos de la FIB, Vladimir Shishkin (16-1, 10 KOs), el sábado por la noche en el Stadthalle en Falkensee, en las afueras de Berlín, Alemania. Shishkin presionó la acción en una pelea cerrada y de ritmo lento. Scull parecía herido en el último asalto, pero al final los jueces anotaron 116-113, 116-112, 115-113 para Scull. Murtazaliev KOs Tszyu en Orlando, Florida Round 12 con Mauricio Sulaimán: Las polémicas dentro del boxeo Like this: Like Loading...

