Round 12 con Mauricio Sulaimán: Las polémicas dentro del boxeo Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Un fin de semana para recordar, con actividad boxística del más alto nivel en todo el mundo. El boxeo vive un gran momento a través de superestrellas en varias regiones con megaeventos y un calendario interminable de peleas soberbias ya programadas, además de otras que son un sueño para los fanáticos. México presentó carteleras con Televisa desde Guadalajara, con Alberto Mora quien se alzó con el campeonato WBC-NABF. Televisión Azteca tuvo actividad en Hermosillo, donde se dio la gran sorpresa ya que el ídolo local, Yahir Frank, perdió por decisión unánime ante el duro y aguerrido peleador filipino Jayr Raquinel, quien ganó el campeonato continental WBC y le arrebató el invicto al mexicano. La cadena que está revolucionando las opciones para los fanáticos en México y Latinoamérica es ESPN Knockout con Disney+, brindando un fin de semana histórico al transmitir las peleas de Televisa, TV Azteca, Arabia Saudita y dos japonesas, en la madrugada del domingo y lunes . En este país se dio un formato innovador, cuatro peleas de campeonato, el sábado, y el mismo número el domingo. Teiken Promotions, del señor Honda, montó carteleras con Amazon Prime, de Japón, y Disney+ con Top Rank, en EU. Kenshiro Teraji, ex campeón mundial WBC peso minimosca, derrotó al ex monarca WBC mosca, Cristofer Rosales, de Nicaragua, cuando el réferi Laurence Cole detuvo el combate por una lesión en la nariz del visitante, quien contaba con el apoyo de Eddy Reynoso en su esquina, y la aparición por sorpresa de Saúl Canelo Álvarez, en el país del sol naciente. En la madrugada de hoy, el japonés Junto Nakatani defendió su campeonato WBC peso gallo ante el retador tailandés Tasana Salapat. En caso de haber salido con la mano en alto se programa la pelea de Nakatani contra Takuma Inoue, hermano del Mounstro Naoya, y si éste lograra vencerlo se perfila una pelea entre Inoue y Nakatani. En Riad, Arabia Saudita, fue una vez más espectacular. Por primera vez se presentó una pelea de campeonato mundial, y la campeona WBC, Skye Nicolson, de Australia, venció con gran demostración a la inglesa Raven Champan. En 25 años se tiene un campeón undisputed en semicompleto. El campeón WBC-IBF-WBA, Artur Beterbiev, derrotó por decisión al ex campeón WBA, Dimitry Bivol. Beterbiev llegó con 20 triunfos por KO, y por vez primera se fue a la ruta larga. Turki Alalshik ha tomado el boxeo con pasión, y en tan sólo un año ha montado eventos en Riad, en Los Ángeles, y Wembley, en Inglaterra. Funciones kilométricas al estilo Don King de los años 90; además espectáculos musicales, invitados especiales, y ayer rifó entre los aficionados, ¡la camioneta Mercedes-Benz más exclusiva! El 16 de noviembre, en Riad, habrá una cartelera promovida por Golden Boy Promotions, de Oscar de la Hoya, y también la revancha entre Oleksandr Usyk y Tyson Fury, el 21 de diciembre. Siguen las controversias en cuanto a las puntuaciones oficiales. Es evidente que existe un desconocimiento entre aficionados, medios e, inclusive, miembros del boxeo. El perfecto ejemplo fue la pelea entre Beterbiev y Bivol, en la que el primero ganó una decisión mayoritaria, y se ha dado una serie de comentarios en redes que rayan en lo ridículo. Se acusa de un robo por parte de los oficiales, y se pone al deporte en la mira con comentarios negativos innecesarios. Las puntuaciones fueron 116-112, 115-113 y 114-114. ¿Qué significan estos números? Muy sencillo. La diferencia es de dos y un round. El juez que vio empate dio seis rounds a cada peleador; el que dio 115-113 dio uno más a Beterbiev, y el de 116-112, dos más en favor de éste. ¿Escándalo? ¿Robo? Claro que no… Análisis round por round: Rd. 1 y 2: Bivol.

Rd. 3: Beterbiev.

Rd. 4: dos a Bivol, y uno a Beterbiev.

Rd. 5 y 6: Beterbiev.

Rd. 7: dos a Beterbiev, y uno a Bivol.

Rd. 8 y 9: Bivol.

Rd.10, 11 y 12: Beterbiev. Quiere decir que 10 rounds los vieron exactamente igual los tres jueces, solamente dos hubo diferencias entre ellos. El boxeo es un deporte de apreciación, así como los clavados y la gimnasia, es lo que los jueces ven y apuntan. Si no hay caídas o puntos castigados por el réferi, todo queda en la percepción de los jueces. El boxeo tiene dos versiones, el olímpico y el profesional. El primero se califica más para conectar golpes sin importar la potencia ni el efecto. En el segundo, la cantidad, la potencia, el efecto y el daño. Mientras un jab puede ser conectado, un golpe fuerte equivale a varios jabs. Los golpes al cuerpo cuentan y mucho por el efecto que estos tienen. ¿SABÍAS QUE…?

El WBC instituyó la regla de dar a conocer las puntuaciones oficiales después del cuarto y octavo round, así las esquinas y el público pueden saber cómo va la pelea, y ajustar la estrategia y dar transparencia en el deporte. Lamentablemente ni EU ni Inglaterra permiten esta dinámica. ANÉCDOTA DE HOY

Mi papá viajó a Líbano por ahí de inicios de los 90, y en una reunión con el presidente y empresarios de ese país, se avanzó en llevar a Mike Tyson a pelear al Medio Oriente. Meses después se desató una serie de conflictos bélicos que pusieron fin al sueño. El día de hoy es una realidad que nuestro deporte llegó a esa parte del mundo, y actualmente las mejores funciones de boxeo se están celebrando en Arabia Saudita. Top Rank presenta cartelera con dos títulos mundiales

