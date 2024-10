Top Rank presenta cartelera con dos títulos mundiales Top Rank anunció DOS revanchas del campeonato mundial el 7 de diciembre en el Footprint Center en Phoenix, Arizona, con ESPN televisando en los EE. UU. y Sky Sports haciendo cobertura en el Reino Unido. El campeón mundial de tres divisiones, Emanuel “El Vaquero” Navarrete (38-2-1, 31 KOs), defiende su título mundial de peso junior ligero de la OMB contra su ex rival Oscar Valdez (32-2, 24 KOs) en un evento principal totalmente mexicano. Emanuel Navarrete: “Los aficionados verán al mismo ‘Vaquero’ de siempre. Estamos trabajando duro para recuperar la agresividad que me define y darle a todos los aficionados la pelea intensa que quieren ver el 7 de diciembre. Todavía tengo mucho por hacer y grandes metas por cumplir en el boxeo, entre ellas unificar mi título y posiblemente volver a subir a las 135 libras”. Oscar Valdez: “Aunque perdimos la primera pelea, nos mantuvimos disciplinados y enfocados en regresar más fuertes. Sé que es un reto difícil, pero no imposible. Con eso en mente, regresamos al gimnasio y estudiamos lo que hicimos mal en la primera pelea para no cometer los mismos errores. Estoy emocionado y confiado en que saldremos victoriosos esta vez”. En la pelea co-estelar, el campeón mundial de peso pluma de la OMB, Rafael “El Divino” Espinoza (25-0, 21 KOs), defiende su corona contra el dos veces medallista de oro olímpico Robeisy “El Tren” Ramírez (14-2, 9 KOs), el hombre al que destronó para ganar el título en diciembre pasado. Rafael Espinoza: “Sé que los aficionados, al igual que yo, han estado esperando con ansias esta pelea. Es una pelea que yo quería. Estoy muy motivado y contento, y estoy entrenando al 100 por ciento. Esta noche de revanchas será muy buena para México y estoy listo para darlo todo, como siempre lo hago”. Robeisy Ramírez: “Nuestra primera pelea fue sumamente reñida, llena de acción y considerada por muchos como la ‘Pelea del Año’. Desde que leyeron las tarjetas, mi equipo y yo hemos estado pidiendo la revancha. El 7 de diciembre vengo a despejar todas las dudas. Reclamaré mi título”. La cartelera preliminar transmitida por ESPN+ incluirá… Combate en peso welter junior de Lindolfo Delgado (21-0, 15 KOs) en un combate de 10 asaltos contra Jackson Marinez (22-3, 10 KOs). Emiliano Fernando Vargas (12-0, 10 KOs) busca su quinta victoria del año en un combate a ocho asaltos en peso welter junior contra Alan Ayala (11-4, 7 KOs). El medallista de plata olímpico Richard Torrez Jr. (11-0, 10 KOs) en una pelea de peso pesado de ocho asaltos contra un oponente a ser nombrado. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Las polémicas dentro del boxeo Cafu vence a Tanaka y gana el cinturón supermosca de la OMB Like this: Like Loading...

