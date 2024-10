Cafu vence a Tanaka y gana el cinturón supermosca de la OMB Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El invicto sudafricano Phumelele Cafu (11-0-3, 8 KOs) sorprendió al campeón defensor y campeón de cuatro divisiones Kosei Tanaka (20-2, 11 KOs) para ganar el cinturón de peso gallo junior de la WBO por decisión dividida en doce rounds muy disputados el lunes en Tokio, Japón. Phil Austin (Australia) y Waleska Roldan (EE. UU.) anotaron 114-113 a favor de Cafu, mientras que Jesse Reyes (EE. UU.) lo vio 113-114 para Tanaka. La réferi femenina fue Sparkle Lee, quien manejó finamente a los veloces boxeadores. Fue un combate realmente reñido, pero fue Cafu el que se anotó el único derribo de la pelea en el quinto round, cuando el retador contrarrestó al campeón con un derechazo en el momento justo cuando Tanaka lanzó un gran uppercut de derecha. El campeón cayó hacia adelante y apenas superó el conteo, pero fue un golpe dañino que hizo que Tanaka mostrara respeto y cautela ante el ataque de Cafu a partir de entonces. Intercambiaron fuertes intercambios a corta distancia, con Tanaka forzando la acción y Cafu contrarrestando ocasionalmente con eficacia. En el duodécimo y último asalto, Tanaka finalmente lo alcanzó y lo metió en un gran problema, pero Cafu fue salvado por la campana final. Fue realmente una pelea de toma y daca entretenida. Promotor: Teiken Promotions. Olascuaga conserva el título mosca de la WBO Like this: Like Loading...

