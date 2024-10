Olascuaga conserva el título mosca de la WBO Por Joe Koizumi

Fotos de Naoki Fukuda El campeón de peso mosca de la OMB, Anthony Olascuaga (7-1-1ND, 5 KOs) extrañamente mantuvo su cinturón cuando el árbitro Robert Hoyle, EE. UU., declaró abruptamente al retador puertorriqueño y ex campeón de las 108 libras de la OMB, Jonathan “Bomba” González (28-3-1-1NC-1ND, 14 KOs) no apto para continuar con su corte sobre la ceja izquierda a las 2:25 de la sesión de apertura el lunes en Tokio, Japón. El problema era que Bomba parecía que podía continuar, ya que su herida no era tan grave como para detener el combate. Tras el choque de cabezas, el árbitro hizo que el médico del ring examinara el corte de Bomba, quien, sin embargo, no pareció aconsejarle que detuviera el combate. Cuando reanudaron la pelea, el tercer hombre ordenó un alto abrupto que dejó a la multitud realmente atónita y decepcionada. Bomba se merece una revancha. Promotor: Teiken Promotions. Cafu vence a Tanaka y gana el cinturón supermosca de la OMB Tsutsumi vence a Takuma Inoue y gana el título gallo de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.