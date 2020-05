Seminario médico de la Academia WBA este sábado La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) celebrará este sábado el seminario médico llamado “El impacto de Covid-19 en la actividad diaria de boxeo”, respaldado por la Academia AMB y que comenzará a las 11:00 a.m., hora del este de EE. UU. El registro ya está abierto y aquellos que deseen participar pueden registrarse a través de www.wbaboxingacademy.com. El objetivo de la AMB es proporcionar una guía sobre cómo proceder a través de Covid-19 y garantizar que las personas involucradas en el boxeo, así como los fanáticos, conozcan todas las precauciones que deben tomarse en estas circunstancias. El seminario médico es el siguiente paso entre las actividades de la academia, que ya fue un éxito rotundo la semana pasada con el curso de jueces y árbitros. Ahora, se harán esfuerzos para involucrar a los interesados, así como a los funcionarios de la comisión, en el seminario para compartir la información con ellos. Una vez que se haya completado el seminario, se espera publicar el documento. Este seminario se centrará principalmente en el impacto del Covid-19 en la actividad diaria de boxeo y contará con oradores de primera clase como Shivana Inalsingh, Joseph Estwanik, Nina Radcliff, Saul Saucedo, Karanjeet Singh y Jorge Ramírez. Todos participaron en la creación del protocolo de salud que se anunciará en los próximos días. El seminario tendrá traducción simultánea, por lo que los participantes deben descargar la aplicación Interprefy a sus teléfonos inteligentes o tabletas y acceder con el token WBAMEDICAL. El comisionado dominicano Núñez tiene COVID-19

