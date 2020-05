MatchRoom Boxing espera regresar en Julio Matchroom Boxing planea regresar en julio con cuatro shows segun la informacion del promotor Eddie Hearn! Hearn le dijo al Daily Mail que organizará los eventos detrás de su mansión en Brentwood en Essex, Inglaterra. La carrera de cuatro semanas comenzará con un enfrentamiento por el título mundial femenino entre Terri Harper y Natasha Jonas a mediados de julio y finalizará con el campeón interino de peso pesado del WBC, Dillian Whyte contra Alexander Povetkin el primer o segundo sábado de agosto. El boxeo regresa a la República Dominicana el 30 de Mayo Seminario médico de la Academia WBA este sábado

