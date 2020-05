El boxeo regresa a la República Dominicana el 30 de Mayo El 30 de mayo, la Compañía de Boxeo Shuan de República Dominicana promoverá un evento de boxeo a puerta cerrada con dos títulos Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo en juego. Desde el Coliseo Carlos Teo Cruz, se llevará a cabo un evento de seis peleas con todas las medidas de seguridad relevantes en lo que será el comienzo de la actividad para la organización pionera en medio de la situación que afecta al mundo de hoy. Norbelto “Meneíto” Jiménez (29-9-5, 16KO) y Eliézer Aquino (21-4-1, 14KO) lucharán por el cinturón de peso mosca Súper Fedelatin como la pelea principal de la noche, que será transmitido por ESPN Knockout. En cuanto a Jackson Mariñez (19-0, 7KO) y Starlin Wilson (12-0, 9KO), lucharán en una batalla de invictos por la misma versión de cinturón en la división de peso ligero en la cartelera. Ambas peleas se llevarán a cabo en 10 rounds. Cuatro peleas más completarán la alineación, tres son peleas de seis rounds, mientras que la otra irá hasta los ocho. Todos los participantes son nativos dominicanos y representan el talento joven del país caribeño. La AMB acompaña a los promotores en su deseo de recuperar la actividad progresivamente y se ha propuesto servir como guía de acción gracias a su protocolo de salud, que se publicará pronto y es el más completo e importante en la disciplina. MatchRoom Boxing espera regresar en Julio

